Entführung von Protassewitsch - EU beschliesst Sperrung von Luftraum für Airlines aus Belarus – Swiss umfliegt das Land

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk hat der EU-Gipfel die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus beschlossen. Zudem riefen die Staats- und Regierungschefs Airlines in der EU auf, Belarus nicht mehr zu überfliegen, wie es in einer am Montagabend veröffentlichten Erklärung hiess. Darin wird der Ministerrat der EU auch aufgefordert, «weitere gezielte Wirtschaftssanktionen» gegen das Land zu verhängen.