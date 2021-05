Zukunft unklar : EU bestellt vorerst keine weiteren Dosen bei AstraZeneca

Die EU erhält noch bis im Juni Impfstoff von AstraZeneca. Ob der Vertrag darüber hinaus verlängert wird, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Europäische Union hat ihre Bestellungen für Corona-Impfstoffdosen von AstraZeneca bislang nicht über den Monat Juni hinaus verlängert. Es stehe noch nicht fest, ob es danach zu weiteren Bestellungen komme, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Sonntag. «Ob wir das tun, bleibt abzuwarten», sagte er dem Radiosender France Inter/France Info. Dies bedeute jedoch nicht zwingend das Ende der Geschäfte zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern.

Bei den Vertragsverlängerungen habe die EU mit dem US-Pharmahersteller Pfizer und seinem Mainzer Partner Biontech begonnen, aber «es wird andere geben», sagte Breton weiter. «Wir haben mit Pfizer begonnen, weil an der zweiten Phase gearbeitet wird, den Impfstoffen der zweiten Generation», fügte er hinzu. Es gehe darum, sich bei der Fortsetzung des Impfprogramms «vor den anderen in Stellung zu bringen».

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte in Strassburg auf die Frage nach der Zukunft des britisch-schwedischen Vakzins, AstraZeneca werde «uns helfen, die Krise hinter uns zu lassen». Hinsichtlich der Wirksamkeit gegen Virus-Mutanten zeige sich, «dass andere Impfstoffe heute wirksamer sind», sagte Macron.

Bei dem Vakzin von AstraZeneca hatte es in den vergangenen Monaten massive Lieferverzögerungen gegeben. Für Verärgerung in der EU hatte gesorgt, dass die Lieferungen von AstraZeneca an Grossbritannien gleichzeitig offenbar nicht eingeschränkt wurden.