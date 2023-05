Israelische Behörden zerstören palästinensische Schule

An diesem Ort unweit von Bethlehem stand bis am Sonntag noch eine palästinensische Schule.

Israelische Behörden haben am Sonntag nach palästinensischen Angaben eine mit EU-Geldern finanzierte Schule in einem Dorf nahe Bethlehem zerstört. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, israelische Soldaten in Begleitung von Bulldozern seien am frühen Morgen in das Dorf im südlichen Westjordanland eingedrungen. Daraufhin sei es zu Konfrontationen mit Einwohnern gekommen.