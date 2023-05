Spitzendiplomatin: EU-Chefunterhändlerin Livia Leu hört auf

Dies geht aus verlässlichen Quellen des «Tages-Anzeigers» hervor. Ihr Chef, Aussenminister Ignazio Cassis (FDP), wird das Personalgeschäft an der Bundesratssitzung am Mittwoch zur Sprache bringen.

Staatssekretärin und EU-Chefunterhändlerin Livia Leu will ihr Amt niederlegen. Wie der «Tages-Anzeiger» in Bezugnahme auf «zwei verlässliche Quellen» erfahren hat, wird Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) in der Bundesratssitzung am Mittwoch das entsprechende Personalgeschäft zur Sprache bringen. Demnach hat Leu, eine der mächtigsten Frauen in der Bundesverwaltung, ihren Chef Cassis vor kurzem darum gebeten, ihr die Demission zu gewähren.