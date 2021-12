Ukraine-Konflikt : EU droht Russland mit «massiven Konsequenzen»

Anadolu Agency via AFP/Dursun Aydemir

Für alle EU-Länder sei es «von allergrösster Bedeutung, dass die Grenzen in Europa nicht verschoben werden», betonte der deutsche Kanzler Olaf Scholz.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Russland im Fall eines Angriffs auf die Ukraine mit «massiven Konsequenzen» gedroht. Ein Einmarsch würde harte Sanktionen nach sich ziehen, heisst es in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach am Freitagmorgen nach seinem ersten Gipfel von der «Vorbereitung für einen Fall, der nicht eintreten soll».