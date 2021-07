Grundrechte nicht-heterosexueller Menschen beschnitten : EU geht wegen Diskriminierung Homosexueller gegen Ungarn und Polen vor

Wegen der mutmasslichen Diskriminierung von nicht heterosexuellen Menschen leitet die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen Ungarn und Polen ein. Der Fall könnte gar vor dem Europäischen Gerichtshof landen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will keine Diskriminierung bestimmter Menschengruppen dulden.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nicht zulassen, «dass Teile unserer Gesellschaft stigmatisiert werden».

Die EU will keine Diskriminierung nicht heterosexueller Menschen hinnehmen und hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen eingeleitet.

Wegen der mutmasslichen Diskriminierung von nicht heterosexuellen Menschen leitet die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen Ungarn und Polen ein. Die Gleichheit und die Achtung der Würde und der Menschenrechte seien Grundwerte der EU, teilte die Behörde am Donnerstag in Brüssel mit. Die Kommission werde deswegen alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen, um diese Werte zu verteidigen. Zu diesem Zweck wurden nun sogenannte Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg gebracht. Sie könnten bis zu Klagen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union führen.

In Ungarn war in der vergangenen Woche ein Gesetz in Kraft getreten, das «Werbung» für Homo- und Transsexualität verbietet. Dies betrifft auch Bücher oder Filme zu diesem Thema. Von der Leyen hatte das Gesetz als «Schande» bezeichnet und mit rechtlichen Schritten gedroht, sollte Budapest den Text nicht korrigieren. Ungarns rechtsnationalistischer Regierungschef Viktor Orban lehnte eine Rücknahme des Gesetzes allerdings ab und warf der EU im Gegenzug eine «beispiellose Kampagne» gegen sein Land vor.