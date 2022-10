Grundsatzeinigung : EU-Gipfel einigt sich auf «Fahrplan» im Energiestreit

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich im Energiestreit zumindest darauf geeinigt, an einem Gaspreisdeckel zu arbeiten. Viele Fragen bleiben aber offen.

Man wollte zumindest an einen Gaspreisdeckel arbeiten.

EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte am Freitagmorgen auf Twitter, die EU-Länder seien auf ihrem Brüsseler Gipfel überein gekommen, «Massnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen auszuarbeiten». Die EU habe nun «einen sehr guten Fahrplan», sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Nach Angaben von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz verständigten sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe, die auf Vorschlag der EU-Kommission zu einem kleinen Teil verpflichtend sein sollen. «Ich finde das einen guten Fortschritt», sagte Scholz in Brüssel.

Zudem sollen die EU-Energieminister am kommenden Dienstag bei einem Treffen in Luxemburg prüfen, wie Preisausschläge durch Spekulation am Gasmarkt verhindert werden können. Ziel sei, «dass es nicht durch willkürlich festgesetzte Preise unmöglich ist, Gas zu bekommen», sagte der Kanzler.