Abholzung des Regenwaldes : EU ist laut WWF-Bericht zweitgrösster Waldzerstörer

Ein WWF-Bericht zeigt: Die EU ist der zweitgrösste Waldzerstörer weltweit. Am meisten wurde der tropische Wald für die Importe von Soja, Palmöl und Rindfleisch zerstört. Aber auch für Holzprodukte, Kakao und Kaffee.

EU-Importe sind laut einem Bericht der Umweltorganisation WWF für einen grossen Teil der Abholzung von Tropenwäldern verantwortlich. Im Jahr 2017 seien 16 Prozent der weltweiten Zerstörung von Tropenwald im Zusammenhang mit Handel auf EU-Importe zurückgegangen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten WWF-Bericht für die Jahre 2005 bis 2017. Die EU liege damit auf Platz zwei der «Weltrangliste der Waldzerstörer», hinter China (24 Prozent) und vor Indien (neun Prozent) und den USA (sieben Prozent).

Am meisten wurde demnach der tropische Wald für Importe von Soja, Palmöl und Rindfleisch zerstört, gefolgt von Holzprodukten, Kakao und Kaffee. In Brasilien, Indonesien und Paraguay wurde für die EU-Importe dem Bericht zufolge am meisten Waldfläche gerodet.