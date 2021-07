Beschränkungen : EU knöpft sich Bitcoin mit neuen Regeln vor

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung wollen die Behörden in Brüssel Bitcoins stärker reglementieren. Anonyme Überweisungen in Kryptowährungen sollen verboten werden.

Die Behörden in Brüssel wollen ein neues Regelwerk, um Geldwäsche und die Terrorismus-Finanzierung besser zu bekämpfen.

In der EU gibt es gegen Geldwäsche uneinheitliche Regeln.

Mit einer EU-weiten Grenze für Bargeldzahlungen, einer neuen Überwachungsbehörde und Beschränkungen für Kryptowährungen will die EU-Kommission Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen. Konkret sollen Rechnungen grundsätzlich nur bis zu 10’000 Euro bar bezahlt werden dürfen, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Es seien aber mehrere Ausnahmen etwa für Geschäfte zwischen Privatpersonen oder Menschen ohne Konto vorgesehen.

Regeln für Bitcoin

Uneinheitliches Regelwerk

«Die Bekämpfung von Geldwäsche in der EU krankt an einem uneinheitlichen Regelwerk und mangelhaften Vollzug», kommentierte der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion, Markus Ferber. Die Vorschläge der Kommission seien ein «überfälliger Schritt in die richtige Richtung». Jedoch brauche es keine Obergrenze für Bargeldzahlungen.