Neue Virusvariante - EU will Flugverkehr aus südlichem Afrika stoppen

Wegen der Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus will die EU-Kommission Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken. Die Brüsseler Behörde werde den EU-Staaten vorschlagen, die dafür vorgesehene Notbremse auszulösen, um den Luftverkehr auszusetzen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit.

Die EU-Staaten müssen darüber jetzt noch beraten und entscheiden. Von der Leyen erklärt, diese Notbremse werde helfen, die Ausbreitung der neuen Virusvariante einzudämmen. «Alle Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis wir ein klares Verständnis darüber haben, wie gravierend die Mutationen dieser neuen Variante sind», sagte von der Leyen am Freitag in Brüssel. Ebenfalls hätten sich alle rückkehrenden Reisenden aus dieser Region an strikte Quarantäneregeln zu halten.