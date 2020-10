Brexit-Streit : EU-Kommission startet rechtliche Schritte gegen London

Aufgrund des geplanten Austritts von Grossbritannien aus der EU will die EU-Kommission nun rechtliche Schritte gegen London einleiten.

Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs steht bald bevor. Nun will die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen London einleiten.

Im Brexit-Streit leitet die Europäische Union rechtliche Schritte gegen Grossbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags ein. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Brüssel an.