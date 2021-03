Auch Schweiz im Visier : EU-Kommission verschärft Kontrolle von Impfstoff-Exporten

Die Europäische Kommission hat die Kontrolle von Impfstoff-Exporten verschärft. Auch die Schweiz könnte künftig von den Kontrollen betroffen sein.

«Wir müssen schnelle und ausreichende Lieferungen an die EU-Bürger sicherstellen», so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Das entschied die EU-Kommission am Mittwoch.

Der Export der knappen Corona-Impfstoffe aus der Europäischen Union soll noch schärfer kontrolliert und notfalls häufiger gestoppt werden. Dies beschloss die EU-Kommission am Mittwoch. Dafür wurde die Anfang Februar eingeführte Exportkontrolle erweitert. Neue Kriterien sollen es erlauben, Impfstoffe zurückzuhalten, wenn Verhältnismässigkeit und Gegenseitigkeit nicht gewahrt sind. Generelle Exportverbote soll es aber nicht geben. Ausfuhren in Entwicklungsländer sollen nicht behindert werden.

Die EU bleibe offen für Exporte, betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber die EU-Staaten steckten in der dritten Pandemiewelle, und nicht alle Herstellerfirmen lieferten gemäss ihrem Vertrag an die EU. «Wir müssen schnelle und ausreichende Lieferungen an die EU-Bürger sicherstellen. Jeder Tag zählt.»