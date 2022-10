Brüssel : EU lässt ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zu

Darauf einigte sich die europäische Union am Donnerstag. Der französische Abgeordnete Pascal Canfin sprach von einer «historischen Entscheidung der EU für das Klima».

In der Europäischen Union sollen laut einer am Donnerstagabend erzielten Einigung ab dem Jahr 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Die zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament getroffene Vereinbarung stelle eine «historische Entscheidung der EU für das Klima» dar, erklärte der französische Abgeordnete Pascal Canfin, der den Umweltausschuss des EU-Parlaments leitet. Sie sieht vor, dass neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 nicht mehr in der EU zugelassen werden sollen.