Wegen Einfuhren nach Nordirland : EU leitet rechtliche Schritte gegen Grossbritannien ein

Die Europäische Union wirft Grossbritannien vor, im Zusammenhang mit Importen nach Nordirland das Brexit-Abkommen zu verletzen. Nun hat sie rechtliche Schritte eingeleitet.

Der britische Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen 2020 in Brüssel. Zwischen den beiden bahnt sich neuer Ärger an.

Es geht dabei um Einfuhren nach Nordirland. Im Bild: Johnson bei einem Besuch von Truppen in Belfast am 12. März.

Im Streit um Kontrollen bei der Einfuhr von Waren nach Nordirland hat die EU rechtliche Schritte gegen Grossbritannien wegen Verstössen gegen das Brexit-Abkommen eingeleitet. Die Regierung in London habe mit «einseitigen Entscheidungen» internationales Recht gebrochen, erklärte EU-Kommissionsvize Maros Sefkovic am Montag. Brüssel startet demnach ein Vertragsverletzungsverfahren und aktiviert zudem den im Abkommen vorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus.

Hintergrund ist die einseitige Entscheidung Londons, geltende Übergangsregelungen für Kontrollen in der irischen See bis Oktober zu verlängern. Das Brexit-Abkommen sieht dort Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich vor, um zu verhindern, dass an der Landgrenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland wieder kontrolliert werden muss. Dies könnte nach Einschätzung beider Seiten zu einem Wiederaufflammen des blutigen Nordirland-Konflikts führen.