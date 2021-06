EU macht den Weg frei für digitales Corona-Zertifikat

Covid-Zertifikat : EU macht den Weg frei für digitalen Impfpass

Die EU hat sich am Montag auf die Verordnung zum digitalen Impfpass verständigt. So soll im Sommer sichereres Reisen ermöglicht werden. Auch in der Schweiz geht es mit dem Covid-Zertifikat vorwärts.

1 / 4 Wer sich hat impfen lassen, oder eine Ansteckung mit Corona hinter sich hat, kann ein Impfzertifikat bestellen. Dreizehn EU-Länder vergeben dieses schon. Die Schweiz ebenfalls. 20min/Simon Glauser Der nach der Impfung erhaltene QR-Code könne mit der App gescannt und so der digitale Impfpass möglich gemacht werden. News-Scout In der App kann das Impfzertifikat gespeichert werden. 20min/Matthias Spicher

Die EU hat den Weg für das europaweit gültige Impfzertifikat freigemacht. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, und der EU-Ratsvorsitzende Antonio Costa, unterzeichneten am Montag in Brüssel die Verordnung für den digitalen Impfpass im Beisein von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Zertifikat werde es Bürgern nach der Corona-Krise wieder ermöglichen, das Recht auf Freizügigkeit wahrzunehmen, erklärten die drei EU-Politiker.

Das Zertifkat «wird es uns ermöglichen, in diesem Sommer sicherer zu reisen», hiess es in der Erklärung. Die elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten soll am 1. Juli europaweit an den Start gehen. Neben Angaben zu Impfungen soll das digitale Dokument auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten. Mitgliedstaaten können schon jetzt Zertifikate ausstellen.

13 EU-Länder vergeben Zertifikat

In Deutschland laufen seit Ende Mai in einigen Impfzentren Feldversuche mit dem digitalen EU-Nachweis. Dabei wird getestet, ob Bürgerinnen und Bürger nach einer Impfung den Nachweis mit einer App einscannen können. Dieser kann dann bei Reisen kontrolliert werden. Nach Angaben der EU-Kommission vergeben bereits 13 Mitgliedsländer das EU-Impfzertifikat.

Derzeit erstellen die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene jeweils Lösungen für das Zertifikat, die dann über die EU-Plattform zusammengeschaltet werden. Bei Inhabern des Zertifikats sollen die Mitgliedstaaten von Quarantäne- und Testpflichten absehen, sofern dies die epidemiologische Lage erlaubt.

Schweiz in der Pilotphase

In der Schweiz konnten bislang nur schon geimpfte Personen ein Covid-Zertifikat bestellen. Seit heute, Montag, ist auch ein Formular für Genesene zum Ausfüllen bereit. Das Zertifikat wird in bis zu sechs Arbeitstagen per Post zugestellt. Das Covid-Zertifikat befindet sich derweil noch in der Pilotphase. Ab dem 28. Juni sollen Inhaber eines solchen Zertifikats wieder Zutritt zu Clubs und Tanzveranstaltungen haben.