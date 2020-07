Ablehmung

EU-Parlament fordert Nachbesserungen der Gipfel-Beschlüsse

Das Europaparlament hat die Ergebnisse des EU-Sondergipfels zum EU-Haushalt und zum Corona-Wiederaufbaufonds als nicht ausreichend kritisiert. Man fordert diverse Verbesserungen.

In Brüssel trafen sich in den vergangenen Tagen diverse Regierungschefs zum EU-Sondergipfel.

Das Europäische Parlament (EP) fordert deutliche Nachbesserungen an den Beschlüssen des EU-Gipfels über die Finanzen der Union. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Brüssel mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Resolution, mit der das EP das Verhandlungsmandat für die Haushalts-Gespräche mit dem EU-Rat festlegt. Das EP muss ebenso wie die nationalen Parlamente zustimmen, damit Gelder aus dem EU-Haushalt und dem neuen Corona-Stabilisierungsfonds fliessen können.