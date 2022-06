Schlupfloch genutzt: EU sanktioniert Zuger Oligarchen-Frau  – auch Putins Geliebte auf der Liste

Am Freitag hat die Europäische Union eine aktualisierte Liste mit den bisher gegen Russland verhängten Sanktionen veröffentlicht. Ein Name dürfte vor allem die Firma Eurochem mit Sitz in Zug ins Bedrängnis bringen. Schon Mitte März hatte das Unternehmen Probleme mit der Bezahlung von Darlehen, nachdem der Gründer und frühere CEO sanktioniert wurde.

EU geht gegen Putin-Geliebte vor

So zählt neu auch Alexandra Melnitschenko zu den Personen, gegen die die EU wegen der russischen Invasion der Ukraine Massnahmen verhängt hat, um gegen deren Vermögenswerte anzugehen. Alexandra ist die Frau des Oligarchen Andrei Melnitschenko, der die global tätige Chemiefirma Eurochem in den 90er-Jahren gegründet hatte. Er fand sich bereits Mitte März auf der Sanktionsliste und entschied sich darum, die Firma seiner Frau zu übergeben , wie der « Tages-Anzeiger » berichtete.

Eine weitere prominente Figur, deren Name sich neu auf der Liste der sanktionierten Personen findet, ist die Ex-Turnerin Alina Kabajewa. Die ehemalige Weltmeisterin in Rhythmischer Sportgymnastik soll die heimliche Geliebte des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. Wie eine vertrauenswürdige Quelle gegenüber Tamedia sagte, hat das Paar offenbar sogar gemeinsamen Nachwuchs. So soll Kabajewa 2015 in einem Spital in Lugano einen Sohn zur Welt gebracht haben, ein zweiter gemeinsamer Sohn sei 2019 in Moskau geboren worden.