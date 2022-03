Ukraine-Krieg : EU-Sondereinheit soll Jagd auf Besitztümer von Oligarchen machen

Russische und belarussische Oligarchen, die den Krieg in der Ukraine unterstützen, müssen um ihr Vermögen bangen. Die EU prüft eine Sondereinheit, die Jagd auf die Besitztümer der Oligarchen macht.

Eine EU-Sondereinheit soll das Vermögen russischer und belarussischer Oligarchen aufspüren, die den Krieg in der Ukraine finanzieren. EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte am Freitag nach einem Treffen der EU-Justizminister in Brüssel, die Einheit solle nach US-Vorbild Besitztümer einfrieren und beschlagnahmen. Auch sollten solche Oligarchen aufgespürt werden, die illegal in der EU aktiv sind.