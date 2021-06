Gipfel-Erklärung - EU-Staaten beschliessen härteren Kurs gegen Russland

Kein EU-Russland-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Vorschlag für EU-Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim EU-Gipfel nicht durchsetzen können. «Man konnte sich nicht darauf einigen, dass wir auf Leitungsebene, also auf Chefebene uns sofort treffen», sagte die CDU-Politikerin am frühen Freitagmorgen in Brüssel. Doch werde nun an Formaten und Bedingungen für einen Dialog mit Russland gearbeitet.