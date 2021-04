Minus 55 Prozent : EU-Staaten und Europaparlament einigen sich auf Klimaziel 2030

Nach langem Hin und Her steht das EU-Klimaziel fest: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Reduzierung bei mindestens 55 Prozent liegen.

Leidet unter dem Klimawandel: Mimose-Ernte in Italien. (Archivbild)

Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, wurde eine CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2030 um netto mindestens 55 Prozent vereinbart. Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans erklärte, damit gebe die EU «ein starkes Signal an die Welt».

In dem Klimagesetz soll rechtlich verbindlich festgeschrieben werden, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird – also weniger Treibhausgase ausstösst, als sie anderweitig kompensiert. Auf dem Weg dorthin hat die EU bisher für das Jahr 2030 ein Zwischenziel von 40 Prozent Treibhausgasreduzierung. In den Verhandlungen hatten die EU-Staaten eine Erhöhung auf 55 Prozent angeboten, das Europaparlament wollte eine 60-prozentige Verringerung.