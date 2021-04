Botschafter einbestellt : EU stuft die Schweiz bei den Impfstoff-Privilegien herab

Die Folgen eines «Impfkriegs» zwischen der EU und Grossbritannien bekommt nun auch die Schweiz zu spüren: Künftig benötigt sie für den Import von Covid-Vakzinen eine Genehmigung. Jetzt wurde deswegen der EU-Botschafter einbestellt.

Am Mittwoch vor einer Woche strich die EU-Kommission insgesamt 17 Ländern eine Ausnahmeregelung, gemäss der sie für den Import von Impfstoffen aus EU-Ländern keine Bewilligung benötigen – unter ihnen die Schweiz, wie der «SonntagsBlick» berichtet. Damit ist es nicht mehr möglich, Vakzine einfach so einzuführen – Brüssel muss den Handel jeweils erst freigeben. Und kann künftig Exporte verweigern, wenn das betroffene Empfängerland zwar Impfstoffe bezieht, aber selbst keine ausführt oder wenn die Exporte in ein Land gehen, das eine deutlich höhere Durchimpfung aufweist als die EU-Nationen.