Wagner: EU verhängt neue Sanktionen gegen Söldnertruppe

Brüssel : EU verhängt neue Sanktionen gegen russische Söldnertruppe Wagner

Die EU hat wegen Menschenrechtsverstössen in Afrika und der Ukraine neue Sanktionen gegen die russische Söldnertruppe Wagner verhängt. Elf Einzelpersonen und sieben Organisationen mit Verbindungen zur Wagner-Gruppe seien auf die Sanktionsliste gesetzt worden, teilte der Rat als Vertretung der Mitgliedstaaten am Samstag in Brüssel mit. Die Sanktionen umfassen Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU.