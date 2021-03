Verletzung von Menschenrechten : EU verhängt wegen Uiguren Sanktionen gegen China

Weil China nach Ansicht der EU systematisch Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang verübt, ergreifen die EU-Mitgliedstaaten diplomatische Sanktionen. Auch die USA sanktioniert China.

Tatsächlich zeigen Recherchen aber, dass China dort systematische Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren begeht.

Offiziell nennt China dieses Gebäude in der Provinz Xinjiang ein Ausbildungszentrum.

China steht seit Jahren in der Kritik, weil die Zentralregierung systematisch die muslimische Minderheit der Uiguren unterdrückt.

Die EU-Staaten haben sich auf Sanktionen gegen China wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang verständigt. Wie die Nachrichtenagentur AFP von Diplomaten erfuhr, gaben die Botschafter der Mitgliedstaaten am Mittwoch grünes Licht für ein Sanktionspaket zu Menschenrechtsverletzungen in insgesamt sechs Ländern. Im Falle Chinas sollen demnach vier Personen und eine Organisation auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden.