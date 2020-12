Laut deutschen Angaben : EU will ab 27. Dezember mit dem Impfen beginnen

In der Europäischen Union sollen nach deutschen Angaben die ersten Menschen kurz nach Weihnachten gegen Corona geimpft werden.

Bundesgesundheitsminister Jens (CDU) bekräftigte diesen geplanten Impfbeginn am Donnerstag in Berlin.

Wie in Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in anderen EU-Ländern am 27. Dezember starten. In manchen Staaten werde auch erst am 28. oder 29. Dezember begonnen, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. «Das ist Europas Moment.»