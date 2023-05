EU plant Alu-Kaffeekapsel-Verbot – trotz guter Energiebilanz

Das Verbot sei «weitgehend unbeachtet» von der Öffentlichkeit vorgeschlagen worden, berichtet die «Neue Zürcher Zeitung» bezüglich einer neuen Verordnung der EU über Verpackungen und Verpackungsabfälle. Diese will, dass Verpackungen nur noch in Umlauf gebracht werden dürfen, wenn sie biologisch abbaubar bzw. kompostierbar sind. Dies würde sich direkt auf die Hersteller von Kaffeekapseln auswirken, welche meist aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt sind. Verschont würden bloss die kugelförmigen Coffee-B-Kapseln der Migros, die laut Hersteller vollständig gartenkompostierbar sind, sowie die von Nestlé geplanten kompostierbaren Kapseln aus Papier.

Die Auswirkungen auf den Markt wären beträchtlich. Denn hierzulande werden pro Kopf jährlich 1100 Tassen Kaffee getrunken, in Deutschland gar rund 1300. Und wie die NZZ weiter schreibt, sind in Deutschland und Österreich 30 bis 40 Prozent der Haushalte mit den praktischen Kapselmaschinen ausgerüstet. In der Schweiz dürfte es ähnlich aussehen, und bei einem Verbot von Alukapseln in der EU würde wohl die Schweiz nachziehen – oder womöglich von einem Produktionsstopp getroffen werden.