Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer Regierungskreisen zufolge am 23. Dezember zulassen. Zuvor hatte die «Bild-Zeitung» am Dienstag darüber berichtet. Demzufolge könnte der Impfstart in Deutschland dann noch in diesem Jahr erfolgen. Im Gespräch sei der 26. Dezember 2020.