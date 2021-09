«Es ist Zeit für eine gesetzliche Regelung» : EU will einheitliche Ladestecker für Handys und Tablets – Apple wehrt sich

Nervst du dich auch darüber, dass die Handy-Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller nicht einheitlich sind? Die EU will das nun endgültig unterbinden. Apple kritisiert das Vorhaben.

2009 einigten sich 14 Handy-Hersteller - unter ihnen Apple - auf Druck der EU-Kommission in einer Selbstverpflichtung auf einen einheitlichen Standard für Netzteile.

Apple kritisiert, dass die EU so Innovation ersticke und den Konsumentinnen und Konsumenten schade.

Die EU will so dem Kabelwirrwarr ein Ende bereiten.

Das Kabelwirrwarr soll ein Ende haben: Die EU-Kommission will einen europaweit einheitlichen Ladestecker für alle Handys und Tablets durchsetzen. Künftig soll es nur noch USB-C-Anschlüsse geben, wie EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Donnerstag bei der Vorstellung eines Verordnungsentwurfes in Brüssel mitteilte. Der iPhone-Anbieter Apple wehrt sich bisher erbittert gegen die Einheitslösung.