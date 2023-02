Neue Pilotprojekte : EU will Kurs in Asyl- und Migrationspolitik verschärfen

EU-Mittel für «Infrastruktur»

Die von Ländern wie Österreich geforderte EU-Finanzierung von Zäunen entlang der EU-Aussengrenzen wird in der Abschlusserklärung nicht explizit genannt. In dem Dokument heisst es lediglich, dass EU-Mittel für «Infrastruktur» an den Grenzen mobilisiert werden sollten. Zudem sollen zwei Pilotprojekte an den Aussengrenzen gestartet werden. Eine direkte Finanzierung von Zäunen oder Mauern lehnen Länder wie Deutschland und Luxemburg ebenso wie die EU-Kommission ab.