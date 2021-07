Horizon-Ausschluss  - EU will Schweizer Forschende ins Ausland locken

Doch nun macht der Europäische Forschungsrat (ERC) den Betroffenen ein Angebot. In einem E-Mail, das den «Tamedia Zeitungen» vorliegt, heisst es: «Wie Sie vielleicht wissen, liegen derzeit alle Sondierungsgespräche bezüglich der Assoziierung der Schweiz an die nächste Generation der EU-Programme auf Eis.» Jedoch könnten betroffene Forschende ihre Gasteinrichtung in der Schweiz durch eine Hochschule in der EU ersetzen. Das gelte für Ausschreibungen, die vor dem Ausschluss der Schweiz von Horizon zu Ende gegangen seien.