Ukraine-Krieg : EU wird 15’000 ukrainische Soldaten in Deutschland und Polen ausbilden

Die Ausbildungen sollen wegen der Gefahr in der Ukraine unter anderem in Deutschland und Polen stattfinden.

So sollen in den nächsten zwei Jahren rund 15’000 ukrainische Soldaten und Rekruten von EU-Militärexperten ausgebildet werden. Im Bild Streitkräfte der ukrainischen Nationalgarde beim Training nahe Kiew im Jahre 2015.

Die EU-Staaten haben sich auf eine Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte verständigt. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten billigte am Freitag in Brüssel einstimmig Pläne, die Trainingsprogramme für rund 15’000 Soldaten vorsehen, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Die formelle Bestätigung soll am Montag bei einem Aussenministertreffen in Luxemburg erfolgen.