Bizarre Verordnung : EU zwingt Lufthansa trotz fehlender Nachfrage Tausende Flüge anzubieten

Um ihre Slots an europäischen Flughäfen zu behalten, muss die deutsche Fluggesellschaft 18’000 Starts und Landungen fliegen, die gemäss dem Unternehmenschef wohl auf keine Nachfrage stossen werden.

Die Lufthansa will wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus nach Weihnachten 33’000 Flüge streichen. Das sagte Konzernchef Carsten Spohr der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» (FAS). Er verwies auf die neuen Reisebeschränkungen und die Unsicherheit der Passagiere: «Ab Mitte Januar bis Februar sehen wir einen scharfen Abriss in den Buchungen.» Daher müsse die Lufthansa im Winterflugplan 33’000 Flüge oder rund zehn Prozent streichen.

Krankheitsbedingte Absenzen beim Personal häufen sich

In fast allen anderen Teilen der Welt seien klimaschonende Ausnahmeregelungen in der Zeit der Pandemie gefunden worden – die EU erlaube dies nicht in gleicher Weise. «Das schadet dem Klima und ist exakt das Gegenteil von dem, was die EU-Kommission mit ihrem Programm ‹Fit for 55› erreichen will.»