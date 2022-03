Euer liebstes Kinderessen macht richtig nostalgisch!

Ghackets mit Hörnli, Fischstäbli oder gar ein Rüebli-Krokodil – wir wollten von euch wissen, welches Lieblingsgericht aus Kindertagen euch besonders in Erinnerung geblieben ist. Auch fragten wir in der Community, ob ihr euch sogar selbst ins Zeug legt, um euren Kids Unvergessliches auf dem Teller zu kreieren.

Ohne Smiley – «Mit Buchstaben-Suppe durften wir spielen»

Wälsch – «Vogelheu war günstig bei sechs Kindern»

Fränzi – «Bananen-Delfin und Apfelschwan»

Flo – «Wehe es waren frische Ananas»

R.W. – «Die Griessschnitten meiner Grossmutter»

Adelina – «Ich liebe es, Znüniboxen vorzubereiten»

«Ich liebe es, meinen Kindern tolle Znüniboxen vorzubereiten und lustig zu gestalten. Habe sogar einen Instagram-Account erstellt, um weitere Mamis zu inspirieren. Hier in de Schweiz ist alles so ernst, da ist es toll, wenn die Kinder lustiges Essen dabei haben.»

Andrea – «Tessinerbrot-Schnitten»

Kevin – «Wie in Brasilien bei meinem Grosi»

Patou66 – «Mich erinnern Tomaten-Ei-Pilze an meine Kindheit»

«Mich erinnern vor allem die Tomaten-Ei-Pilze an meine Kindheit. Bei uns hatte die Köchin frei an einem Tag in der Woche, dann gab es eine kalte Platte, die dann jeweils mit solchen Pilzen dekoriert war. Das war auch der Tag, an dem die Familie unter sich war.»