Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice geniessen Familien-Ferien in Verbier

York-Prinzessinnen : Eugenie und Beatrice geniessen Familien-Ferien in Verbier

1 / 11 Den Jahreswechsel verbrachte ein Teil der britischen Royals in der Schweiz, genauer gesagt in Verbier. Darunter Prinzessin Eugenie (in grüner Skihose) mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank, der hier den gemeinsamen Sohn August trägt. ugpix Ebenfalls in den Walliser Nobelskiort mitgekommen sind Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice, ihr Ehemann und die gemeinsame Tochter Sienna Elizabeth (2 Monate). Edoardo Mappelli Mozzi nahm auch seinen Sohn aus einer früheren Beziehung, Christopher Wolfe (5), mit. imago images/Cover-Images Mama Sarah Ferguson (62) ergänzt die beiden Familien.

Darum gehts Prinzessin Eugenie (31) und Prinzessin Beatrice (33) feierten den Jahreswechsel in der Schweiz.

Zusammen mit ihren kleinen Familien und Oma Sarah Ferguson (62) wurden sie im Nobelskiort Verbier gesichtet.

Dort besitzt ihr Vater Prinz Andrew (61) ein luxuriöses Chalet.

Seit ihrer Kindheit verbringen die York-Schwestern in den Schweizer Bergen ihre Skiferien – nun kamen erstmals auch ihre Kinder mit.

Verbier ist bekannt für seine traumhafte Landschaft, tollen Skigebiete – und seine royalen Besucher. Prinz Andrew (61) besitzt seit 2014 ein luxuriöses 21 Millionen Franken teures Chalet in dem Walliser Nobelort und war mit seiner Familie beinahe jedes Jahr auf den Schweizer Pisten unterwegs. Während sich der Queen-Sohn auf seine Gerichtsverhandlung im Fall Virginia Giuffre in seinem Anwesen in Windsor vorbereitet, setzen seine Töchter die Winter-Tradition nun fort.

Prinzessin Beatrice (33) und Prinzessin Eugenie (31) wurden um den Jahreswechsel herum nämlich erstmals wieder seit der Corona-Pandemie in Verbier gesichtet. Begleitet wurden die York-Schwestern von ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi (38) und Jack Brooksbank (35) sowie ihrer Mutter Sarah Ferguson (62). Für die Enkelinnen von Königin Elizabeth (95) dürften es ganz besondere Ferien sein, sind das erste Mal ihre Kinder, Sienna (2 Monate) und August (6 Monate), mit von der Partie.

Beatrice’ Stiefsohn lernt in der Schweiz Skifahren

Schon vor dem Neujahr veröffentlichte die «Daily Mail» Fotos der Familie aus Verbier. Darauf zu sehen: Fergie mit ihren Töchtern Arm in Arm und gut gelaunt abends durch das Schweizer Skigebiet schlendernd. Kurz darauf lichteten Paparazzi Eugenie mit ihren Skiern auf dem Weg zur Piste ab. An ihrer Seite: Ehemann Jack, der den gemeinsamen Sohn August im Arm hält. Entzückend: Der Kleine trug dabei einen Camouflage-Skianzug und blickte neugierig in die Luft.

Ihre ältere Schwester und Edoardo schienen ebenfalls die Walliser Luft zu geniessen. Das Paar wurde gesichtet, als es Mapellis Sohn Christopher Wolfe das Skifahren beibrachte. Der fünfjährige Wolfie, wie er gerne genannt wird, versuchte sich auf dem Kinderlift und an seinen ersten Schwüngen auf der Piste. Papa Edoardo und Stiefmutter Beatrice waren stets an seiner Seite. Zwischendurch kümmerte sich die 33-Jährige auch liebevoll um Töchterchen Sienna Elizabeth, die in ihrem schicken grauen Kinderwagen ruhte. Wie lange die Familie in der Schweiz weilt, ist nicht bekannt.

Ihre Liebe zum Skifahren und den Schweizer Bergen dürften Beatrice und Eugenie von ihrer Mutter geerbt haben. Mit 16 Jahren kam Fergie erstmals nach Verbier, stand aber schon im Alter von drei Jahren auf den Brettern. «Meine Familie ist mir im Laufe der Jahre gefolgt. Wir fühlen uns frei und glücklich, wir fühlen uns zu Hause. Ich nenne es jedenfalls mein Zuhause», sagte sie einst in einem Interview mit «Le Nouvelliste».

