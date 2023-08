Er wurde 25 Jahre alt: «Euphoria»-Star Angus Cloud ist tot

Der aus der TV-Serie «Euphoria» bekannte US-Schauspieler Angus Cloud ist tot. Er starb am Montag im Alter von 25 Jahren in seinem Haus in Oakland (Bundesstaat Kalifornien), wie seine Sprecherin Cait Bailey mitteilte. Angaben zur Todesursache machte sie nicht. Clouds Familie veröffentlichte eine Erklärung, wonach er vergangene Woche seinen Vater beerdigt und schwer unter diesem Verlust gelitten habe. Dies machte er vor zwei Wochen auch auf Instagram deutlich.

Cloud spielte in «Euphoria» die Rolle des Drogendealers Fezco «Fez» O’Neill. Er hatte noch nie geschauspielert, bevor er die Rolle bekam. Eines Tages ging er in New York die Strasse entlang, als ein Casting-Scout auf ihn aufmerksam wurde. Serienschöpfer Sam Levinson machte ihn neben Hauptdarstellerin Zendaya schliesslich zum Co-Star der ersten beiden Staffeln. Die Rolle bedeutete für Cloud den Durchbruch. Erst vor kurzem wurde er für eine Nebenrolle in «Scream 6» besetzt.