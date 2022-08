Konsequenzen gefordert: «Eure Luxus-Wohnungen sind unsere Gefängnisse»

Ein Hochhaus in Beirut, das von den Stararchitekten Herzog & de Meuron gebaut wurde, steht in der Kritik. Das Gebäude wurde mit kleinen Kammern ausgestattet, in denen jeweils die Hausangestellten der Mietenden leben. Die sogenannten Maids würden teils wie Sklaven behandelt, kritisieren verschiedene Organisationen.