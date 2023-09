Eure Themen : Worüber sollen wir schreiben? Stimme jetzt ab!

Klicke auf dein Wunschthema

Saskia (35): «Es sollte mehr über armutsbetroffene Familien gesprochen werden.» Andrea: «Der tägliche Wahnsinn, wenn man seit Jahren zwischen verschiedenen Baustellen lebt.» Reto: «Über den Onlinehandel: Da gibt es im Vergleich zum stationären Handel zu wenig Gesetzesgrundlagen, die die Konsumenten schützen.» Alissa (24): «Über den Pflegenotstand in der Schweiz.» Roland: «Über die schlechten Arbeitsbedingungen im Sicherheitsbereich.» Anita: «Gewalt an Schulen und die Probleme bei der Umsetzung der integrativen Schule sowie stark auffällige Kinder, die trotz Gewalt an Lehrpersonen und Mitschülern in der Regelklasse bleiben dürfen.» Mann: «Die Situation in Aserbaidschan/Armenien. Es ist traurig, dass fast niemand darüber berichtet.» Jessica: «Über Skin Picking, also den Zwang, sich an seiner Haut zu kratzen oder Pickel auszudrücken.» Art: «Über Kinder, die mit suchtkranken Eltern aufwachsen.» Wyss: «Über die Bergdorfmeisterschaft im Wallis.»