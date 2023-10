Euro Airport: Fluggäste müssen im Flieger ausharren

Am Euro-Airport brauchten Reisende am Donnerstag Geduld.

Am Euro-Airport ging eine Bombendrohung ein.

Ein Easyjet-Flieger, der in Heraklion (Griechenland) gestartet war, landete genau neun Minuten nach dem Bombenalarm am Euro-Airport. Also um 13.39 Uhr, wie auf der Seite des Flughafens zu erfahren ist. Dies war für einen News-Scout der Anfang einer kleinen Odyssee.