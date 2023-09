Euro: Währung auf Talfahrt

Den Tiefstwert von 0.9502 Franken Ende September vergangenen Jahres hat der Euro noch nicht erreicht – aber fast. Am Donnerstagabend notierte er bei 0.9524 Franken. Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag zum zehnten Mal in Folge den Leitzins angehoben. Der Leitzins steige um einen Viertelprozentpunkt auf 4,5 Prozent, teilte der Rat der EZB in Frankfurt mit. Damit sollte die Währung gestärkt werden.