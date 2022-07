Parität : Euro ist zum ersten Mal seit 20 Jahren nur noch so viel wert wie der Dollar

Die Abschwächung des Euros geht weiter. Die Gemeinschaftswährung erreicht erstmals seit 2002 Parität zum Dollar.

Der Euro wird durch die Sorge vor einer Energiekrise in Europa belastet.

Erstmals seit etwa zwei Jahrzehnten ist der Euro wieder genau einen Dollar wert. Am Dienstagmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf exakt einen Dollar und sank damit erstmalig seit 2002 auf Parität. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Schon länger steht der Euro an den Finanzmärkten unter Druck. Gründe sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Europa besonders treffen, und der vergleichsweise zurückhaltende Kampf der Europäischen Zentralbank gegen die Inflation. Die Parität zum Franken erreichte der Euro bereits am 29. Juni. Mittlerweile ist ein Euro nur noch 99 Rappen wert.