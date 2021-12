Münsingen BE – Beinahe-Katastrophe am Bahnhof – Eurocity reisst Stromleitungen nieder

Eine defekte Stromleitung sorgte am Dienstag für ein Pendlerchaos am Bahnhof Münsingen.

Reisende am Bahnhof Münsingen kamen am Dienstagnachmittag mit dem Schrecken davon.

Am Bahnhof von Münsingen BE kam es am Dienstagnachmittag zu einer Beinahe-Katastrophe. «Es gab zweimal einen grossen Knall, danach fiel die Fahrleitung unter Funkengestiebe herunter und traf beinahe Passanten», berichtet ein Leser, der auf dem Perron auf die S1 in Richtung Bern gewartet hatte. «Wir mussten die Flucht ergreifen.»