EuroDreams: Swisslos bringt neues Lottoprodukt

Auch der zweite Gewinnrang habe es in sich – mit sechs richtigen Zahlen ohne Traumzahl könne eine monatliche Zahlung in Höhe von 2222 Franken für fünf Jahre gewonnen werden.

Gemeinsam mit weiteren acht europäischen Lotteriegesellschaften bringt Swisslos das neue Lottoprodukt Eurodreams auf den Markt. Der Hauptgewinn verspricht den Gewinn von 22’222 Franken monatlich, 30 Jahre lang.



Mit einem Einsatz von drei Franken bestehe also die Chance, 30 Jahre lang monatlich 22’222 Franken zu gewinnen. Das entspricht insgesamt einer Summe von knapp acht Millionen Franken. Der Verkauf von Eurodreams startet am Montag, dem 30. Oktober, wie Swisslos mitteilt. Die erste Ziehung findet am 6. November statt.