Prall gefüllt : Euromillions-Jackpot nicht geknackt – jetzt warten 225 Millionen Franken

Mit dem richtigen Tipp wäre ein Spieler oder eine Spielerin auf einen Schlag um 201 Millionen Franken reicher geworden. Doch niemand konnte den Jackpot am Freitag knacken.

Wer am Freitag die Zahlen 3, 8, 18, 24, 40 und die Sterne 3 und 11 angekreuzt hätte, wäre um 201 Millionen Franken reicher geworden. Doch niemand tippte auf die richtigen Zahlen. Am Dienstag wird nun um 225 Millionen Franken gespielt.



Euromillions wird in Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, Liechtenstein und in der Schweiz gespielt. Bei einem Lottospiel gehen jeweils 35 Prozent des steuerbaren Gewinns als Verrechnungssteuer an die Eidgenössische Steuerverwaltung. Bei einer korrekten Deklaration des Gewinns in der Steuererklärung wird die Verrechnungssteuer wieder zurückerstattet. Zu Buche schlägt danach die Einkommenssteuer. Wer also trotz Megagewinn Geld sparen möchte, müsste einen Umzug in einen steuergünstigen Kanton in Erwägung ziehen.