EU-Botschafter: «Europa darf nicht zu sehr von einer Grossmacht abhängig werden»

«Nach dem Fall der Berliner Mauer glaubten wir an eine friedliche Welt», sagt Mavromichalis.

Den bilateralen Weg in seiner jetzigen Form wolle die EU aber nicht mehr, sagt er.

Petros Mavromichalis vertritt seit September 2020 EU-Interessen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Er glaubt nicht, dass Europa wegen des Ukraine-Krieges an Bedeutung auf der Welt einbüsst.

EU-Botschafter Petros Mavromichalis sagt im Interview von 20 Minuten, dass man den Hafen von Piräus heute kaum mehr an China verkaufen würde.

Herr Botschafter, diese Woche haben Raketen in Polen eingeschlagen. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Es ist tragisch, dass zwei Menschen in unserem Mitgliedstaat Polen gestorben sind. Man hat jedoch schnell gesehen, dass es kein gezielter Angriff war. Daher habe ich nicht gedacht, dass jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht. Aber ich war beunruhigt. Die Leute in den Nachbarstaaten wie Polen oder Ungarn sind in einer schwierigen Lage. Ich fühle für sie.