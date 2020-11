Unter normalen Umständen machen Affen nur rund 0,5 Prozent aller Versuchstiere in Europa aus. Für die Forschung zum Impfstoff gegen das Coronavirus benötigt die Wissenschaft nun aber zahlreiche Primaten, an denen die Impfungen getestet werden. Denn Tests mit den menschenähnlichen Tieren ermöglichen eine grössere Geschwindigkeit bei der Entwicklung. Doch wie die NZZ berichtet, drohen den Wirkstoffproduzenten in Europa und den USA Engpässe.

Denn Versuche mit Primaten sind meist die letzte Stufe, bevor ein Präparat an Menschen getestet wird. Aber aus Tierschutzgründen werden in Europa nur wenige Versuchs-Affen gezüchtet. Benötigt werden sie derzeit trotzdem, weshalb die EU fast 90 Prozent importiert. Vor allem aus China, wo laxere Gesetze gelten.

In den USA ist der Primatenmangel in den Labors bereits spürbar, in Europa kündigt er sich ebenfalls an. Grund dafür ist, dass China bereits im Januar einen Exportstopp verhängt hat. Gemäss NZZ wandte sich der europäische Verband der Tierversuchsforschung Mitte Oktober mit einem Hilferuf an die WHO. Die Bemühungen blieben bislang erfolglos.