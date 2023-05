Black-Lives-Matter-Mitgründerin: «Die ausländerfeindliche Stimmungsmache in Europa erschreckt mich jedes Mal»

Die Bilder der gewaltsamen Tötung von George Floyd erschütterten 2020 die Welt. Als Reaktion darauf nahmen sich Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten in den und ausserhalb der USA die Strasse – viele davon unter der Flagge der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM). Diese wurde 2013 von drei Frauen ins Leben gerufen – eine davon ist Ayo Tometi. 20 Minuten konnte sie in St. Gallen treffen.

Frau Tometi, wieso haben Sie BLM gegründet?

2012 erschoss ein Mann den damals 17-jährigen Trayvon Martin auf offener Strasse. Vom Gericht wurde er freigesprochen. Das hat mich zutiefst erschüttert und alarmiert. Mein jüngster Bruder war damals erst 14 Jahre alt . Ich konnte nach dem Urteil nur daran denken, dass er davon hören und dass die Geschichte seine Generation prägen werde. Ich wollte, dass er und alle jungen Menschen in meinem Leben wissen, dass die Erwachsenen nicht tatenlos zusehen. So tat ich mich mit zwei weiteren Aktivistinnen zusammen. Wir brauchten eine neue Kampagne. BLM war unser Aufschrei: «Genug ist genug».

Wieso glauben Sie, dass der Aufschrei nach dem Tod von George Floyd weltweit so gross war?

Für viele Menschen weltweit war die Tötung von George Floyd ein Weckruf. Zum einen sahen die Leute die schrecklichen Aufnahmen und gingen aus Solidarität auf die Strasse. Zum anderen erkannten einige den Rassismus vor ihrer eigenen Haustüre – und diesen gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz, in Deutschland und in der ganzen Welt.