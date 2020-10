1 / 9 Die Massnahmen, welche der Bundesrat am Mittwoch im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen hat, gehen deutlich weniger weit als in vielen anderen europäischen Ländern. KEYSTONE In Deutschland strebt Kanzlerin Angela Merkel einen Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Bars, Clubs, Kneipen, Freizeit- und Sporteinrichtungen an. KEYSTONE Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwochabend einen weitgehenden Lockdown für Frankreich angekündigt. KEYSTONE

Darum gehts Die Corona-Fallzahlen steigen in ganz Europa an – in der Schweiz rasant.

Verschiedene Länder haben strengere Massnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen.

Auch der Bundesrat hat die Regeln verschärft – im Vergleich zum Rest Europas aber weniger drastisch.

660 Corona-Fälle kamen in der Schweiz in den letzten 14 Tagen auf 100’000 Einwohner. Die Schweiz belegt damit Rang 10 auf der Liste der meisten Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl (siehe Liste unten). In den letzten zwei Wochen haben sich hierzulande mehr als 4,5-mal so viele Menschen pro 100’000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert als etwa im Nachbarland Deutschland (Inzidenz 144). Auch Frankreich, das lange als Corona-Hotspot galt, hat die Schweiz mittlerweile überholt (629).

Frankreich mit Lockdown, Deutschland teilweise

Infolge der europaweit steigenden Zahlen greifen diverse Länder jetzt rigoros durch. In Deutschland hat Kanzlerin Angela Merkel einen einmonatigen Teil-Lockdown festgelegt: Die komplette Gastronomie sowie Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden für einen Monat geschlossen. Auch Freizeit- und Sporteinrichtungen, also Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen sind ab Montag voraussichtlich für einen Monat zu.

In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron gestern Abend ebenfalls eine Ausgangsbeschränkung für das ganze Land angekündigt. So bleiben Bars und Gaststätten ab Freitag zu, es soll von zu Hause aus gearbeitet werden, und die Unis sollen auf Onlinebetrieb umstellen. Einzig die Schulen bleiben offen.

Geschlossene Pubs in Grossbritannien

In Italien gilt eine generelle Maskenpflicht, sobald das Haus verlassen wird. Ausserdem müssen Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Ski-Ressorts und Konzerthallen bis am 24. November geschlossen bleiben. Restaurants und Bars müssen bereits um 18 Uhr schliessen, und die Gymnasien müssen mindestens drei Viertel der Schüler online unterrichten.

In Grossbritannien setzt die Regierung auf gezielte lokale Beschränkungen nach einem 3-Stufen-System. Für mehr als die Hälfte der Einwohner gelten bereits scharfe Restriktionen. So ist etwa die Zusammenkunft von Personen unterschiedlicher Familien in geschlossenen Räumen verboten, Bars und Pubs mussten in gewissen Regionen schliessen. In Wales gibt es einen temporären Lockdown, die Gastronomie und fast alle Einrichtungen ausser Supermärkte und Schulen bleiben geschlossen.

Notstand in Spanien

In Spanien hat die Regierung bereits am Sonntag erneut den Notstand ausgerufen, um die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einzuschränken. Als erste Massnahme wurde ein nächtliches Ausgehverbot zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens verhängt, die Anordnung gilt fast für das ganze Land. Weitere Massnahmen werden in Spanien in den kommenden Tagen erwartet.

Auch in den Niederlanden droht ein Teil-Lockdown. Kneipen, Cafés und Restaurants werden geschlossen, und der Verkauf von Alkohol wird ab 20 Uhr verboten. Ausserdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen.

Das Nachbarland Österreich hat rund halb so viele Infektionen pro 100’000 Einwohner zu verzeichnen wie die Schweiz (321). Die Zahlen steigen aber stark. Sollte das Land die Kurve nicht abflachen können, schliesst Kanzler Sebastian Kurz einen zweiten Lockdown nicht aus. Derzeit gilt für private Anlässe ohne Bewilligung eine Teilnehmerzahl von 12 Personen im Freien und 6 in Innenräumen. Am Mittwochabend wurden viele Corona-Ampeln auf Rot gestellt, weitere Massnahmen sind in Planung.

Kein Alkohol ab 20 Uhr in Belgien

Belgien hat derzeit – den Zwergstaat Andorra einmal ausgenommen – die höchste Inzidenz in Europa. Enge Kontakte ausserhalb des Haushalts sind auf eine Person beschränkt, private Zusammenkünfte auf stets dieselben vier Personen. Auch im öffentlichen Raum dürfen sich nur vier Personen treffen, Homeoffice ist Pflicht. Cafés und Restaurants sind zu, der Verkauf von Alkohol ab 20 Uhr verboten, und zwischen Mitternacht und 5 Uhr gilt eine komplette Ausgangssperre.

Die Schweiz hat derweil bewusst einen Zwischenweg gewählt: «Es ist die letzte Chance, einen Lockdown zu verhindern. Doch wenn sich jetzt alle an die Massnahmen halten, schaffen wir es, ohne die einschneidendsten Massnahmen durchzukommen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an der Bundesrats-Presskonferenz vom Mittwoch.

Was Politik und Wirtschaft von diesem Mittelweg halten, lesen Sie hier.

Die Beurteilung eines Infektiologen ist hier zu finden.