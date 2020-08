E-Auto-Verkäufe weltweit

Europa hat China überholt

Auch in Corona-Zeiten legt die weltweite Nachfrage nach E-Autos zu. Eine Million Fahrzeuge wurde nur knapp verfehlt.

Renaults Zoe ist in Europa ein Erfolgsmodell und die Nummer 1 bei den E-Autos.

Rund 950 ’ 000 Elektroautos und Plug-in-Hybride sind im ersten Halbjahr 2020 weltweit verkauft worden. Das entspricht nach Zahlen der Beratungsagentur Inovev einem Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Gesamtmarkt ist parallel dazu um 26 Prozent geschrumpft.

Bestverkaufte Modelle waren in Europa die Renault Zoe vor dem Tesla Model 3 und dem VW E-Golf. In China lag der Tesla an der Spitze, gefolgt vom BYD Qin Pro EV und dem GAC Aion S. Erfolgreichstes deutsches Auto war der BMW 5er Plug-in-Hybrid.