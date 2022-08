Europapolitik: Europa-Initiative macht Bundesrat Druck für neue EU-Verhandlungen

Das will die Europa-Initiative ändern: Mitglied Sibel Arslan von den Grünen stört sich daran, dass die Schweiz derzeit in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt ist.

Die Europa-Initiative will, dass Bundesbern in der Causa Zusammenarbeit Schweiz und Europa wieder vorwärts macht. Darum hat die Europa-Allianz am Dienstag in Bern den Initiativtext der Europa-Initiative präsentiert. Die Initiative regele die Grundlagen der Europapolitik und verpflichte den Bundesrat zur sofortigen Aufnahme von Verhandlungen, um die institutionellen Fragen mit der EU zu klären, heisst es in der Medienmitteilung.