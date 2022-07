Dringlichkeitskomitee einberufen: Europa ist laut der WHO das «Epizentrum» der Affenpocken

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will erneut ihre Expertinnen und Experten zum weltweiten Ausbruch der Affenpocken zusammenrufen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte am Mittwoch in Genf an, das zuständige Dringlichkeitskomitee werde «in der Woche vom 18. Juli oder früher» tagen. Inzwischen wurden mehr als 6000 Affenpocken-Fälle in 58 Ländern bestätigt.