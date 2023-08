Europa League: Lugano verliert in Belgien gegen Saint-Gilloise

freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 71. Minute vollendete Saint-Gilloises Rechtsaussen Caspar Terho einen schnellen Angriff zum 2:0 für die Belgier. Kurz durften die Gäste aus Lugano auf den VAR hoffen, der eine Offside-Position überprüfte. Das 2:0 blieb aber bestehen. Die Tessiner erwartet im Rückspiel eine ganz schwierige Aufgabe.

Die Schlüsselfigur

Amir Saipi. Der U-21-Nati-Goalie hielt Lugano mit seinen zahlreichen starken Paraden lange im Spiel. Ohne Saipi hätte sich das Thema Europa League für Lugano wohl bereits erledigt.

Die bessere Mannschaft

Überraschenderweise Lugano. Der Super-League-Vertreter hatte mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse. Bei den guten Tessiner Chancen mangelte es aber entweder am Glück oder an der nötigen Kaltschnäuzigkeit.

Das Tribünen-Gezwitscher

Nach etwas mehr als einer halben Stunde durfte Lugano kurz jubeln. Hajdari hatte den Ball nach einem Eckball irgendwie über die Torlinie gedrückt. Doch der VAR meldete sich und nahm den Treffer wieder zurück. Hajdari hatte den Ball zuvor unfreiwillig mit dem Arm berührt.

Der Ausblick

Lugano hat am Wochenende spielfrei, das Super-League-Duell mit dem FC Basel wurde in den Dezember verschoben. Weil das Cornaredo aktuell umgebaut wird, findet das Rückspiel gegen Saint-Gilloises am kommenden Donnerstag in Genf statt. Lugano braucht einen Sieg mit mindestens zwei Toren, um in die Europa League einzuziehen. Ansonsten stehen die Tessiner in der Gruppenphase der Conference League.